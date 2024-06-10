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ХАМАС просить США тиснути на Ізраїль для припинення конфлікту у Газі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ХАМАС просить США тиснути на Ізраїль для припинення конфлікту у Газі
Представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі зробив заклик до США
фото: Hatem Moussa

The Times of Israel: Представник ХАМАСу закликає США чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив війну

Високопоставлений представник руху ХАМАС Самі Абу Зухрі напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до регіону закликав Вашингтон чинити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це пише The Times of Israel.

«Ми закликаємо адміністрацію США чинити тиск на окупацію, щоб зупинити війну в Газі, і рух ХАМАС готовий позитивно поставитися до будь-якої ініціативи, яка забезпечує припинення війни», – сказав представник ХАМАСу.

Як нагадало видання, цього тижня держсекретар США планує відвідати Єгипет та Ізраїль. Згідно з розкладом Державного департаменту США, він зустрінеться з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сіссі в Каїрі, а потім відправиться до Ізраїлю, де зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та міністром оборони Галлантом.

Це восьмий візит держсекретаря США до близькосхідного регіону з того часу, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. Президент США Джо Байден оголосив те, що він назвав пропозицією Ізраїлю щодо угоди про припинення вогню щодо заручників. ХАМАС ще офіційно не відповів на цю пропозицію, але представники  угруповання повторили своє наполягання на тому, що будь-яка угода повинна гарантувати припинення війни, вимога, яку Ізраїль неодноразово відкидав.

Нагадаємо, 8 червня вранці ізраїльська армія (ЦАХАЛ) звільнила чотирьох заручників, захоплених терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

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Теги: Ізраїль Єгипет армія напад президент ХАМАС Вашингтон Ентоні Блінкен

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