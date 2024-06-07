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Напад на дружину військового у Києві: затримано другого підозрюваного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Напад на дружину військового у Києві: затримано другого підозрюваного
За вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі
фото: пресслужба поліції

Чоловік наразі дає покази слідчим

Правоохоронці встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва. Ним виявився 70-річний пенсіонер. Про це інформує преслужба поліції Києва.

Як зазначається, чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

6 червня працівники Оболонського управління поліції за допомоги аналітиків кримінального аналізу та у взаємодії зі співробітниками СБУ, встановили та затримали другого порушника.

Ним виявився киянин 1954 року народження. Слідчі вручили йому повідомлення про підозру за вчинення хуліганських дій. 

Як повідомлялося, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків  накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Наталя відповіла, що не розуміє російської, чоловік продовжив спілкуватися з нею із використанням нецензурної лексики. Жінка дістала телефон і почала знімати те, що відбувалося. «Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці «смугастого». Він втратив рівновагу і впав. Я отримала від когось з них удари по ногах. Зате вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я піднімалась, друг «смугастого» з розмаху влупив мені долонею ляпаса по окулярах та носі», - розповіла жінка.

Згодом правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку

Теги: СБУ Київ волонтер

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