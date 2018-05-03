Нападникам на Найєма загрожує до чотирьох років в’язниці

Радник Авакова не виключає, що стаття у справі може змінитися

На сьогодні нападники на народного депутата Мустафу Найєма проходять за статтею «хуліганство», однак стаття може змінитися. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі «5 каналу». «Стаття може змінитися, але сьогодні йдеться про другу частину статті за хуліганство, їм



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Троє нападників на нардепа Мустафу Найєма

Радник Авакова не виключає, що стаття у справі може змінитися

На сьогодні нападники на народного депутата Мустафу Найєма проходять за статтею «хуліганство», однак стаття може змінитися. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі «5 каналу».

«Стаття може змінитися, але сьогодні йдеться про другу частину статті за хуліганство, їм загрожує від чотирьох років за ґратами (або обмеженням волі на строк до п'яти років. – Ред.)», – зазначив він.

Крім того, Мартиненко прокоментував заяву Мустафи Найєма про те, що нападник не міг так оперативно виїхати, і що він досі перебуває в Україні: «Ми можемо наразі користуватися тією інформацією, яку дає прес-служба прокуратури. Прокуратура якраз каже, що ця особа вилетіла за декілька годин після зазначеного інциденту у Баку. Це офіційна інформація».

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Другого підозрюваного, 19-річного Ахмета Саїтова, суд відправив під нічний домашній арешт.

Третьому із затриманих Умолту Руслановичу Темербулатову суд обрав нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі також було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників. Також у середу з'явився 10-хвилинний відеозапис конфлікту.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

2 травня суд дозволив затримати підозрюваного, який втік з України.