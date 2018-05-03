У мережі з’явилося ще одне відео з побиттям Найєма

Відеозапис триває понад 10 хвилин

Народний депутат Антон Геращенко оприлюднив відеозапис того, як починався конфлікт на дорозі в центрі Києва, який закінчився побиттям нардепа Мустафи Найєма. «Думаю, що це відео початку підготовки до нападу на Мустафу Найєма допоможе слідству встановити істину», – прокоментував він відео у Facebook. Відеозапис триває понад



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Мустафа Найєм після нападу

Відеозапис триває понад 10 хвилин

Народний депутат Антон Геращенко оприлюднив відеозапис того, як починався конфлікт на дорозі в центрі Києва, який закінчився побиттям нардепа Мустафи Найєма.

«Думаю, що це відео початку підготовки до нападу на Мустафу Найєма допоможе слідству встановити істину», – прокоментував він відео у Facebook.

Відеозапис триває понад 10 хвилин.

Раніше у соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Другого підозрюваного, 19-річного Ахмета Саїтова, суд відправив під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

2 травня суд дозволив суд дозволив затримати підозрюваного, який втік з України.