Напередодні вихідних киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)



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У п'ятницю ярмарки відбудуться у восьми районах столиці

У п’ятницю, 24 травня, для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Керчинська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, в Україні у квітні зросли ціни на овочі. За місяць вони подорожчали на 12,6%, а від початку року майже у 1,5 рази або 43,3%. Не так суттєво зросли ціни на м'ясопродукти (на 1,2%) та алкогольні напої (на 1,2%). Водночас ціни на яйці у квітні навпаки впали на 11,1%.