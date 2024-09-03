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У Києві введено екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві введено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Наразі в Києві графіки відключення світла не діють

 

Увечері  3 вересня за розпорядженням «Укренерго» введено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі. 

Зазначається, що причиною  екстрених відключень світла є мережеві обмеження. 

На час екстрених відключень графіки не діють.

У Києві введено екстрені відключення світла фото 1
інфографіка ДТЕК Київські електромережі

«Дякуємо за розуміння! І просимо всіх, у кого наразі є світло, використовувати його максимально ощадливо. Щоб екстрені відключення завершилися скоріше!», – йдеться у повідомленні. 
  

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Дл слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: Київ відключення відключення світла

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