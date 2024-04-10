Національний авіаційний університет вперше очолила жінка

Депутатка Київради Ксенія Семенова сьогодні стала виконуючою обов’язків ректора НАУ

Виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. Про це повідомила у Facebook.

Як зазначила нова очільниця НАУ, це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради.

«Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату», – написала депутатка.

Як зазначила Семенова, тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.

«Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення. Голова Наглядової ради – Чернишов, людина також із наукової родини, але із бізнесу. Координує проєкт з боку уряду – Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається – усі», – зазначила вона.

Нагадаємо, ректор національного авіаційного університету (НАУ) та ексрегіонал Максим Луцький заявляв, що йде служити у Збройні сили України і планує проходити службу у протиповітряній обороні (ППО). За словами Луцького, відповідне рішення ухвалив «не сьогодні», а коли майже усі формальні та організаційні процедури успішно пройдено», а вступ до війська – це одне з його «найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя».

Згодом стало відомо, що уряд підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету, ректор якого, ексрегіонал Максим Луцький вирішив на другому році повномасштабної війни раптом піти служити в ЗСУ.

Як заявляла раніше депутатка Київради Ксенія Семенова, приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш загруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ.