У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)

Пам'ятник Олександру Довженку встановили до Дня українського кіно

Напередодні Дня українського кіно на кіностудії ім. О. Довженка відбулось урочисте відкриття пам’ятника українському кінематографісту, письменнику Олександру Довженко. Про це повідомляє Держкіно України.

«Вшановуючи пам’ять Олександра Довженка та до Дня українського кіно, ми звертаємося до майбутнього з вірою в те, що українське кіно продовжить свою славну традицію, що наші фільми й надалі будуть голосом нашої нації на світовій арені», – йдеться у заяві.

фото: Держкіно

Нагадаємо, що вчора, 14 вересня 2024 року, відзначалося День українського кіно.

Також президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів.