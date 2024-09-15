Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)

Пам'ятник Олександру Довженку встановили до Дня українського кіно

Напередодні Дня українського кіно на кіностудії ім. О. Довженка відбулось урочисте відкриття пам’ятника українському кінематографісту, письменнику Олександру Довженко. Про це повідомляє Держкіно України.

«Вшановуючи пам’ять Олександра Довженка та до Дня українського кіно, ми звертаємося до майбутнього з вірою в те, що українське кіно продовжить свою славну традицію, що наші фільми й надалі будуть голосом нашої нації на світовій арені», – йдеться у заяві.

У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото) фото 1
фото: Держкіно

Нагадаємо, що вчора, 14 вересня 2024 року, відзначалося День українського кіно.

Також президент України Володимир Зеленський за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами видатних діячів.

Читайте також:

Теги: Київ пам'ятник кіно Держкіно Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У лютому 2022 року військові підірвали міст у Демидові через річку Ірпінь, щоб зупинити ворога
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
Вчора, 10:00
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
Вчора, 02:23
Пускові установки іранських балістичних ракет Fath-360
Іран передав ракети Росії. Як це змінить хід війни?
11 вересня, 11:59
Банк-власник готелю «Баккара» уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн гривень
Шахрайське привласнення готелю на воді в Києві: директор підприємства отримав підозру
6 вересня, 11:46
Пьотр Лукасевич розпочне виконання обов’язків посла 1 вересня
«До біса Путіна! Україну – до НАТО!». Новий посол Польщі в Україні: факти і цитати Персона
2 вересня, 10:00
«Татнєфть» також перебуває під українськими санкціями, але вони стосуються лише блокування активів
Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту
29 серпня, 15:01
Прем'єр-міністра Індії зустрічала індійська громада
Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії
23 серпня, 10:26
Український військовий, якого визволили з полону за обміном 31 січня 2024 року
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
22 серпня, 09:24
Україна знову змусила світ повірити у свою перемогу
На Заході незабаром з'явиться черга з «батьків перемоги». І ось чому
15 серпня, 15:52

Новини

У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу
Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу
Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки
Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
Підземні ходи до урядового кварталу? Журналісти розкрили секрети готелю «Україна»
Підземні ходи до урядового кварталу? Журналісти розкрили секрети готелю «Україна»
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
11K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
7774
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua