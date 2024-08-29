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Над Києвом збито близько півтора десятка російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Над Києвом збито близько півтора десятка російських дронів
Цієї ночі повітряна тривога тривала майже шість годин через загрозу «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Жоден з російських безпілотників не досягнув своєї цілі

Через атаку ударних безпілотників окупантів сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже шість годин. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зокрема, силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів.

Як зазначив Попко, жоден з російських безпілотників не досягнув своєї цілі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре атакували Київ та область безпілотниками. Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

Також у Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

До слова, унаслідок атаки на Київ у ніч на 29 серпня в одному з районів Києва впали уламки дронів, після чого спалахнула пожежа.

Теги: окупанти Київ війна безпілотник столиця системи ППО

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