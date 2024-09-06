США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн дол

Це вже 65-й пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року

Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон.

Зауважимо, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

До нового пакету військової доаомоги увійшли:

ракети RIM-7 і допомога для ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для Himars;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Як відомо, сьогодні у Німеччині відбулося вже 24-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно відбулося за участі президента Володимира Зеленського. Під час відкриття «Рамштайну» глава держави закликав партнерів вчасно постачати оборонні пакети й дати дозвіл на далекобійність.

США серед союзників є лідерами щодо підтримки України. Перед цим востаннє американський лідер резидент Джо Байден оголошував про надання нового пакета військової допомоги для Києва 23 серпня у переддень до Дня Незалежності України.

Раніше повідомлялося. що США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Про це пише Associated Press із посиланням на представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена. Йдеться про снаряди калібру 155 мм.