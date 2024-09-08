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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Перемога залежить від кожного з нас. І ось чому

glavcom.ua
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«Українці єднаються перед обличчям біди, і начебто невеликі зусилля кожного окремо стають величезною силою»
фото: ПЦУ

«Наближаймо разом українську перемогу, і нехай Господь благословляє нашу боротьбу за правду й справедливість!»

Перебуваючи з візитом в Одесі, зустрівся з курсантами Одеського державного університету внутрішніх справ. Поговорили з ними про значення незалежності, важливість єднання та любові, протистояння злу та здатність кожного з нас боротися із ним.

Часом здається, що наших особистих зусиль замало. Мабуть, для нинішньої молоді це особливо відчутно – адже зараз, під час повномасштабної війни, їхнє навчання в університеті може здаватися малозначимим і навіть непотрібним. Але і майбутні правоохоронці, з якими я мав нагоду сьогодні зустрітися, й інші юні українські студенти є нічим іншим як майбутнім українського народу.

Сьогодні вони почерпають ті знання, які в майбутньому використовуватимуть для блага всієї країни, всього народу. Перед українцями стоїть завдання не просто відстояти країну у битві з агресором – але й продовжити її розвивати на краще, не впасти в стагнацію, а то й агонію, але здобути краще майбутнє для всіх нас.

Перемога залежить від кожного з нас, і кожен із нас має робити все від нього залежне. Кожен на своєму місці. Хай навіть здається, що кожен окремий внесок незначущий, – ми не самі. Українці єднаються перед обличчям біди, і начебто невеликі зусилля кожного окремо стають величезною силою, що наближає нашу перемогу, торжество добра і справедливості.

Також в Одесі навідав тих, чий внесок у майбутню українську перемогу неможливо применшити – поранених українських захисників, які проходять лікування у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський». Передав обладнання для хірургії, яке, вірю, допоможе врятувати чимало життів.

Наближаймо разом українську перемогу, і нехай Господь благословляє нашу боротьбу за правду й справедливість!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: перемога українці студенти

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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