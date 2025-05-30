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Національний військовий цвинтар. Держава пустила на будівництво компанію зі скандальним шлейфом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Національний військовий цвинтар. Держава пустила на будівництво компанію зі скандальним шлейфом
Друга черга будівництва Національного військового меморіального кладовища складатиметься з шести пускових комплексів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Другу чергу будівництва цвинтаря під Києвом вестиме одеська фірма. Вона отримає 1,21 млрд грн

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 28 травня повідомила про намір підписати договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» (Одещина) на будівництво другої черги військового цвинтаря у Київській області. Вартість робіт складає 1,21 млрд грн, ідеться у розслідуванні «Главкома» «Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу».

Як дослідив «Главком», поява «Паритетбудінвесту» на тендері з будівництва головного військового цвинтаря невипадкова. Компанія з Одещини має чимало спільного з консорціумом «Білдінг Юа», який з 2024 року зводить першу чергу кладовища для полеглих воїнів. 

Зокрема, починаючи з 2021 року, фірма з Одещини орендує дорожню техніку у Броварського шляхово-будівельного управління №50 (ШБУ 50). У свою чергу

ШБУ 50 з липня 2024 року входить до консорціуму «Білдінг Юа», який будує першу чергу Національного військового меморіального кладовища. Попри великі обсяги будівництва ШБУ 50 здає в оренду «Паритетбудінвесту» своїх робітників та техніку, які водночас мають бути залучені на військовому кладовищі. «Главкому» вдалося ідентифікувати двох машиністів котка, які пішли у найми до «Паритетбудінвесту». При цьому консорціум «Білдінг Юа» також подавав їх у списку робітників, яких планував задіяти на будівництві військового кладовища під Києвом.

Це ж стосується і автокрана вантажопідйомністю до 10 т. Його, як виявилося, в одеської ТОВ «Автодор» орендують і «Паритетбудінвест», і ШБУ 50.

Крім цього, «Паритетбудінвест» і «Автодор» мають спільну адресу реєстрації – їхні офіси розміщені у місті Чорноморськ Одеської області на вулиці Праці, 20. Також «Паритетбудінвест» офіційно заявив про готовність узяти субпідрядником ТОВ «Автодор» на будівництво військового цвинтаря.

І ключовий зв’язок. Одесит Олег Гончаренко, який є директором у компаніях «Кварц» і «Автодор», з квітня 2024 року ще й керівником ШБУ 50. А колишній багаторічний очільник шляховиків із Броварів Віктор Гавриленко з жовтня 2024 року став власником консорціуму «Білдінг Юа».

Разом із тим, як свідчать відомості судового реєстру, новий переможець ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» згадується у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розтратою великих бюджетних сум на ремонтах доріг. В одній із таких слідство зарахувало «Паритетбудінвест» до категорії підприємств, «які фактично не можуть виконувати взяті на себе зобов'язання за укладеними договорами щодо поставки будівельних матеріалів, товарів та надання послуг».

В іншому розслідуванні суд арештував кошти «Паритетбудінвесту», які лежали у банку «Глобус». Ідеться про справу з привласнення державних коштів шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях. За версією правоохоронців, ТОВ «ДС Пром Груп», яке купувало певні товари, у тому числі й у фірми «Паритетбудінвест», допустило розтрату бюджетних коштів. У цьому розслідуванні слідство вчергове віднесло «Паритетбудінвест» до компаній із «ознаками фіктивності і транзитності… у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми».

Що прикметно: у червні 2023 року адвокат «Паритетбудінвесту» намагався скасувати арешт коштів, але не вийшло.

Як відомо, друга черга будівництва Національного військового меморіального кладовища складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.

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Теги: кладовище будівництво Київщина

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