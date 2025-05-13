Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал
Омбудсменка не назвала школу, де стався цей інцидент
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Згідно із Законом України «Про освіту», керівники закладів освіти зобов'язані вільно володіти державною мовою

Директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська. Про цей випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, інформує «Главком». 

За словами омбудсменки, скарги на директорку надійшли від батьків учнів. Вони стверджували, що жінка начебто використовує російську мову під час спілкування з учнями, вчителями та батьками, а також під час проведення шкільних заходів. Також на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови директорка не реагувала, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. 

На підтвердження своїх слів батьки надали відповідні відеозаписи.

Згідно із Законом України «Про освіту», керівники закладів освіти зобов'язані вільно володіти державною мовою. У зв'язку з отриманими скаргами, освітня омбудсменка звернулася з листом до засновника школи з метою перевірки відповідності директорки цій вимозі. У відповіді управління освіти повідомило, що ще у 2021 році, після передачі школи в їхнє підпорядкування, директорці рекомендували надати документи, що підтверджують її рівень володіння українською мовою. Однак, станом на квітень 2025 року, жодного сертифіката вона не надала.

«За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок, вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти», – підсумувала Лещик.

Омбудсменка не назвала школу, де стався цей інцидент.

Нагадаємо, пряма законодавча заборона російської мови в українських школах може сприйматися Європейським Союзом як дискримінаційна норма. Це може зашкодити процесу євроінтеграції України.

Теги: Київщина школа скандал мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
Вчора, 17:25
Вчитель Рівненської гімназії №24 тримає за шию ученицю на уроці
У Рівному під час уроку сталася сутичка між вчителем та семикласницею
9 травня, 10:07
Станіслав Орошкевич: Тепер ми знаємо, чим 24/7 займається ФСБ
«Позиція вздовж лінії спортивного фронту». Заяви спортивних чиновників обурили мережу
7 травня, 10:47
Дитячий майданчик вже протестувала місцева малеча
У Бородянці триває облаштування нового урбан-парку (фото)
5 травня, 09:13
У письмовій відповіді журналістам Седнєв стверджував, що не знайомий з власною тещею
Посадовець Мінспорту заявив, що не знає свою тещу, яка виграла державні тендери на 19 млн грн
30 квiтня, 13:13
Середня вага одного екземпляру становила 25 грамів
Весняне зариблення. У Білоцерківське водосховище випущено 25 тис. рибин
30 квiтня, 12:04
У Литві вважають, що штучний інтелект швидко змінює спосіб навчання учнів та викладання вчителів
Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
23 квiтня, 09:28
Захисники України ліквідували гвардії-сержанта Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
23 квiтня, 08:51
TikTok-блогерка Діана Поліщук знову втрапила у скандал
«Мені байдуже». Блогерка обурила мережу цинічною реакцією на трагедію в Сумах
14 квiтня, 12:17

Новини

Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал
На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал
Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації
Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
118K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
58K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
34K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
18K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua