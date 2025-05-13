На Київщині директорка школи втратила посаду через мовний скандал

Згідно із Законом України «Про освіту», керівники закладів освіти зобов'язані вільно володіти державною мовою

Директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська. Про цей випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, інформує «Главком».

За словами омбудсменки, скарги на директорку надійшли від батьків учнів. Вони стверджували, що жінка начебто використовує російську мову під час спілкування з учнями, вчителями та батьками, а також під час проведення шкільних заходів. Також на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови директорка не реагувала, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися.

На підтвердження своїх слів батьки надали відповідні відеозаписи.

Згідно із Законом України «Про освіту», керівники закладів освіти зобов'язані вільно володіти державною мовою. У зв'язку з отриманими скаргами, освітня омбудсменка звернулася з листом до засновника школи з метою перевірки відповідності директорки цій вимозі. У відповіді управління освіти повідомило, що ще у 2021 році, після передачі школи в їхнє підпорядкування, директорці рекомендували надати документи, що підтверджують її рівень володіння українською мовою. Однак, станом на квітень 2025 року, жодного сертифіката вона не надала.

«За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок, вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти», – підсумувала Лещик.

Омбудсменка не назвала школу, де стався цей інцидент.

Нагадаємо, пряма законодавча заборона російської мови в українських школах може сприйматися Європейським Союзом як дискримінаційна норма. Це може зашкодити процесу євроінтеграції України.