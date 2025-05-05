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У Борисполі водій кросовера заснув за кермом і врізався у дерево

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Борисполі водій кросовера заснув за кермом і врізався у дерево
Керманич пояснив правоохоронцям, що відчув сильну втому і, ймовірно, заснув за кермом
фото: патрульна поліція Київської області/Facebook

Патрульна поліція звернулася до водіїв з важливими порадами, які допоможуть уникнути засинання за кермом

Сьогодні, 5 травня, на вулиці Київський Шлях у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода, причиною якої стала втома водія. Керманич автомобіля Nissan Murano, втративши контроль над транспортним засобом через сонливість, допустив зіткнення з деревом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Прибувши на місце події, патрульні виявили пошкоджений автомобіль Nissan Murano та повалене дерево. Як з'ясувалося, водій іномарки не врахував дорожню обстановку та рухався з небезпечною швидкістю, що не дозволило йому вчасно зреагувати та уникнути зіткнення з деревом.

Сам керманич пояснив правоохоронцям, що відчув сильну втому і, ймовірно, заснув за кермом.

За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, на водія було складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У зв'язку з цим інцидентом, патрульна поліція Київської області звернулася до водіїв з важливими порадами, які допоможуть уникнути засинання за кермом та зберегти життя:

  • Добре виспіться перед поїздкою: Здоровий сон повинен тривати не менше семи годин, а перед тривалою дорогою постарайтеся поспати якомога довше.
  • Уникайте ліків, що викликають сонливість: Перед поїздкою не приймайте медичні препарати, які можуть спричинити сонливість.
  • Підтримуйте прохолодну температуру в салоні: Свіже та прохолодне повітря допоможе вам залишатися бадьорим.
  • Робіть регулярні перерви. Кожні дві години зупиняйтеся, навіть якщо не відчуваєте втоми.
  • Активуйтеся під час зупинок: Зробіть кілька фізичних вправ або подрімайте протягом 15-20 хвилин, щоб відновити сили.

Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними та відповідальними на дорозі, а у разі відчуття втоми – не сідати за кермо.  

Нагадаємо, у Києві п'яний водій протаранив припарковані автівки. Дорожньо-транспорта подія сталась на Позняках у Києві. За попередніми даними, водій протаранив чотири припарковані автомобілі. Також повідомляється, що керманич був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, прокуратура вимагає скасування вироку для Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки і призначення йому реального покарання. Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. 

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Теги: Київщина ДТП автомобіль поліція

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