У Києві поліція шукала вибухівку в метро, аеропорту «Київ», магазинах та на мостах



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Правоохоронці наголосили, що на адресах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка отриманих повідомлень

До поліція протягом першої половини дня надійшло кілька анонімних телефонних дзвінків

У Києві сьогодні, 24 серпня, поліція отримала анонімний дзвінок про мінування станції метро «Хрещатик». Про це повідомив Київський метрополітен.

Зазначається, що наразі зачинена для перевірки і пересадка на станцію «Майдан Незалежності». зачинена через анонімне повідомлення про мінування.

«Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки», - інформують у метрополітені.

Також пізніше до поліції до столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування аеропорту «Київ», адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро «Хрещатик» і площі «Майдан Незалежності». Про це поінформувала Нацполіція.

Правоохоронці наголосили, що на адресах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка отриманих повідомлень.

Як повідомлялося 19 серпня, у Києві затримали «мінера» посольств США і Туреччини.