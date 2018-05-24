НАЗК внесло Кличку припис стосовно начальника метрополітену

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Фото: liga.net Начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Віктор Брагінський не надав інформацію та копії документів на запити стосовно володіння ним корпоративними правами трьох підприємств

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення приписів Київському міському голові Віталію Кличку стосовно начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського та голові Бориспільської районної державної адміністрації Київської області Олександру Туренку стосовно керівника апарату адміністрації Лілії Білик. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Приписи внесено у зв’язку з порушенням начальником Київського метрополітену та керівником апарату Бориспільської РДА вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», а саме невиконанням законних вимог Національного агентства і ненаданням запитуваної Національним агентством інформації та документів.

Брагінський не надав інформацію та копії документів на запити стосовно володіння ним корпоративними правами трьох підприємств. Зокрема, Національне агентство зверталося з проханням надати пояснення з приводу виконання керівником метрополітену законодавчих вимог щодо передачі корпоративних прав в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

Бориспільська райдержадміністрація листом за підписом керівника апарату відмовила в наданні інформації та копій документів на запит Національного агентства стосовно можливих порушень сільським головою одного з сіл району вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів, а саме прийняття рішень у статусі виборної особи органу місцевого самоврядування на користь особи, пов’язаної спільним інтересом.

Згідно з приписами, Національне агентство вимагає усунути порушення вимог частини четвертої статті 12 Закону та надати запитувані копії документів та інформацію, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Нагадаємо, на початку травня НАЗК ухвалило рішення про внесення припису меру Києва Віталію Кличку через порушення антикорупційного законодавства директором комунального підприємства «Госпкомобслуговування» Володимиром Басалигою