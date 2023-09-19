Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше

Електроопалення під час війни краще розглядати в якості альтернативного

У кожного виду опалення є свої нюанси, які впливають на фінансові витрати власників житла

Мешканці приватних будинків перебувають у вигіднішому положенні, ніж власники квартир, оскільки в опалювальний період можуть обігріватись дровами, газом або електрикою на вибір. Про те, який спосіб опалення житла найменш затратний, пише Progroshi.

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Дрова

Для обігріву дровами підійде як піч, так і камін, а основне значення має сорт деревини, оскільки калорійність різних порід може відрізнятися в рази.

Найвища тепловіддача – від твердих порід, наприклад, дуба, однак і його вартість дуже висока. З цієї причини варто купувати деревину в колодах, а не колоті дрова, що дозволить заощадити немалі гроші.

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Головною перевагою опалення дровами є енергонезалежність – відключення електроенергії чи газопостачання не грає ніякої ролі.

Газ

Опалення газом значно простіше, ніж дровами – потрібно лише ввімкнути котел і ні про що турбуватись не треба. Проблеми можуть виникнути, якщо будинок розташований на відстані від комунікацій – оформлення документів і всі роботи вимагають чималих коштів за витрат часу.

Крім того, опалення газом вигідне, якщо оселя невеликої площі, але якщо приватний будинок чималий, то в платіжках будуть фігурувати значні цифри.

Електрика

Електроопалення будинку найпростіше, а також екологічне та безпечне, однак в той же час і найдорожче. Власникам великих будинків доведеться витрачати чимало грошей, враховуючи, що тарифи на електроенергію періодично підвищують.

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Але під час повномасштабної війни головною проблемою є ризик обстрілів за сторони РФ та подальше вимкнення світла, тому електроопалення на цей момент краще розглядати в якості альтернативного.

Підсумовуючи вищевказане, опалення газом найбільш зручне, однак вимагає чималих коштів та витрат часу для підведення комунікацій. Дрова менш зручні у використанні, їхня економічність залежить від сорту деревини, але в разі проживання в регіоні з доступом до недорогої сировини, цей вибір стане найкращим.

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