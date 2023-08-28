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Зареєстровано законопроєкт, який може позбавити деяких українців пенсії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зареєстровано законопроєкт, який може позбавити деяких українців пенсії
Пенсіонерів, які не зніматимуть чи не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усього є п'ять підстав для припинення виплат пенсій в Україні

Пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом шести місяців, можуть позбавити пенсії. Цю, а також ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії, передбачає законопроєкт №9453, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

  • тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
  • якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;
  • якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • якщо пенсію не отримували протягом шести місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;
  • якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами – Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :

  • врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;
  • визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в Російській Федерації.

Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Нагадаємо, що в Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку.

Зазначимо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата. 

Теги: Верховна Рада гроші пенсія

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