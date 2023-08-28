Зареєстровано законопроєкт, який може позбавити деяких українців пенсії

Пенсіонерів, які не зніматимуть чи не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсії

Усього є п'ять підстав для припинення виплат пенсій в Україні

Пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом шести місяців, можуть позбавити пенсії. Цю, а також ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії, передбачає законопроєкт №9453, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

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Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

якщо пенсію не отримували протягом шести місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами – Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :

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врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в Російській Федерації.

Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Нагадаємо, що в Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку.

Зазначимо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата.