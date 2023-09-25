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В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину
У Києві без газопостачання станом на зараз залишились 80 будинків
фото з відкритих джерел

Йдеться не про окремі квартири, де газ «відрізають» боржникам, а про цілі будинки 

В багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж. Подробиці повідомив Комітет з питань енергетики та ЖКП.

Повідомляється, що, згідно з Кодексом газорозподільних систем, у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту газових мереж у багатоквартирному будинку, розподіл природного газу припиняється.

У Києві без газопостачання станом на зараз залишились 80 будинків, оскільки до теперішнього часу не затверджено порядок технічного обслуговування, типовий договір та методику розрахунку вартості послуги. При цьому згідно зі ст. 19 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», послуга повинна надаватись виключно за типовим договором та відповідно до встановленого порядку.

Представники КМДА підкреслили, що займаються розв’язанням проблеми, та додали, що це неможливо зробити без ухвалення необхідних нормативно-правових актів.

«Київгаз» заявив, що готовий надавати послугу з технічного обслуговування систем газопостачання у багатоповерхівках, але цьому заважає відсутність типового договору. З цієї причини оператори газорозподільних систем пропонують споживачам власні договори та свою ціну.

Перший заступник голови правління «Київгазу» Тетяна Пархоменко зазначила, що оператор газорозподільних систем бере на себе відповідальність за виконання робіт та технічне обслуговування. В той самий час він не може відповідати за загальні мережі, які проходять у квартирах співвласників, якщо вони не надають доступу до них.

Нагадаємо, запаси газу в сховищах України становлять 14,7 млрд кубометрів. Голова правління компанії Олексій Чернишов підкреслив, що група «Нафтогаз» достроково виконала розпорядження Кабінету Міністрів України з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року – до 1 листопада накопичити цей обʼєм для проходження опалювального сезону.

Теги: Київгаз послуги квартира газ

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