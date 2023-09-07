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США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ. Кремль в істериці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ. Кремль в істериці
Пєсков наголосив, що жоден випадок «беззаконня» Росія не залишить без уваги
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що росіяни будуть оскаржувати у судах конфіскацію активів, «як тільки така можливість стане можливою»

Кремль виступив з критикою плану США передати на підтримку українських військових ветеранів арештовані гроші російських олігархів. Держсекретар США Ентоні Блінкен, під час візиту до Києва 6 вересня, заявив про передачу $5,4 млн. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що росіяни будуть оскаржувати у судах ці дії, «як тільки така можливість стане можливою», повідомляє російське ЗМІ.

«Сприйняли абсолютно негативно. Усі випадки, пов'язані з блокуваннями, арештом або іншим утриманням будь-яких коштів, що належать до державної власності, приватної власності, змішаних видів власності РФ за кордоном, ми вважаємо незаконними актами», – сказав Пєсков 7 вересня, коментуючи слова Блінкена.

За словами речника російського тирана, жоден випадок «цього беззаконня» «не буде залишено без уваги». 

«Це важко уявити, і це йде всупереч з усім міжнародним правом і національним законодавством цих країн. Але як тільки з'явиться можливість, ми будемо захищати свої права», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, Сполучені Штати найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки арештували понад $1 млрд російських активів за кордоном.

Теги: росія путін гроші США олігархи

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