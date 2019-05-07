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    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)

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    Снаряди виявлено&nbsp;під час обстеження території в с. Ставки - Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Снаряди виявлено під час обстеження території в с. Ставки
    Фото: ДСНС

    Піротехніками снаряди знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі

    Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 35 артилерійських снарядів часів минулих війн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «6 травня під час обстеження території в с. Ставки Фастівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 35 артилерійських снарядів калібру 76 мм», - йдеться в повідомленні.

    Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

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    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)
    Небезпечна знахідка: у лісі на Київщині виявлено 35 снарядів (фото)

    Рятувальники ДСНС застерігають: «При знаходженні вибухонебезпечних предметів у жодному разі не чіпайте їх, не переносьте та обмежте доступ до них сторонніх осіб. Негайно зверніться за номерами екстрених служб 101, 102!».

    Як повідомлялося, 2 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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