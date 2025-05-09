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Вбивство у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила нові деталі розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вбивство у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила нові деталі розслідування
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового та його тещу
фото: Національна поліція України/Facebook

У рамках слідства правоохоронці з’ясовуватимуть, чи міг загиблий військовий продавати іншу зброю стороннім особам

Речниця поліції Київщини повідомила нові деталі розслідування вбивства, яке сталося у Софіївській Борщагівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці Яни Єрмоленко. 

За словами речниці, встановлено, що приблизно місяць тому військовослужбовець продав зброю іншому чоловіку за $1 тис. Проте напередодні між ними виник конфлікт, пов’язаний з оплатою.

«У рамках слідства правоохоронці з’ясовуватимуть, чи міг загиблий військовий продавати іншу зброю стороннім особам, а також перевірятимуть, звідки саме у нього була ця зброя», – заявила Єрмоленко.

Окремо буде встановлено, чи мала будь-яке відношення до злочину загибла жінка, зазначила речниця поліції. 

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Теги: зброя вбивство Київщина військові стрілянина

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