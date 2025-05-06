Влада повідомила про хід ремонтних робіт на шляхопроводі біля метро «Дарниця» (фото)

Відкриття руху транспорту по оновленому шляхопроводу заплановано на кінець листопада поточного року

На Броварському проспекті буде облаштовано додаткову смугу для в'їзду до міста

У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метрополітену. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на інформацію мера Віталія Кличка, інформує «Главком».

Зазначається, що об'єкт експлуатувався понад 60 років і жодного разу не проходив капітального ремонту. Роботи з реконструкції розпочалися в лютому поточного року.

За словами Кличка, це буде фактично новий шляхопровід фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває ремонт шляхопроводу фото: Київська міська державна адміністрація

Наразі дорожники вже демонтували зношене мостове полотно та прогонові будови шляхопроводу, ведуться роботи з розбирання опор і фундаменту. Одночасно відбувається встановлення нових конструкцій.

Проєктом передбачено монтаж нових металевих прогонових будов над проспектом та лінією метрополітену з подальшим влаштуванням мостового полотна. Окрім того, на Броварському проспекті буде облаштовано додаткову смугу для руху транспорту на в’їзд до міста.

Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада фото: Київська міська державна адміністрація

Після завершення основних будівельних робіт заплановано встановлення нових опор освітлення з енергоощадними лампами, перильного та бар’єрного огородження.

Шляхопровід та підходи до нього обладнають велодоріжками, а для зручності маломобільних груп населення буде понижено бортовий камінь, влаштовано тактильну навігацію та тротуари з безфаскових ФЕМ. Також буде впорядковано прилеглу територію.

Дорожники вже демонтували прогонові будови шляхопроводу. Розбирають опори і фундамент та одночасно встановлюють нові конструкції фото: Віталій Кличко/Telegram

Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада.

Нагадаємо, з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежать рух транспорту. Обмеження стосуватимуться другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду буде організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.