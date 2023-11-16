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Зливав позиції ЗСУ ворогам: на Київщині учень ліцею отримав тюремний термін

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зливав позиції ЗСУ ворогам: на Київщині учень ліцею отримав тюремний термін
На засіданні суду хлопець частково визнав свою провину, визнавши, що зробив серйозну помилку
фото ілюстративне

Діалог з окупантами школяр вів у месенджері Telegram

Неповнолітній житель Обухова Київської області передавав інформацію про розташування Збройних сил України для російської ФСБ. Про це стало відомо з вироку Обухівського районного суду Київської області за 10 листопада.

Зазначається, що у період з 9 по 13 березня 2923 року юнак знімав і доставляв співробітнику ФСБ РФ фото і відео військових об'єктів у місті Обухів Київської області. Він знімав військкомат, Обухівську районну державну адміністрацію та Обухівське райуправління ДСНС у Київській області – фіксував наявність блокпостів, спостережних пунктів, укріплень, в'їзд і виїзд автомобілів, входи і виходи з території перебування військовослужбовців тощо.

Як стало відомо з вироку, діалог з окупантами школяр вів у месенджері Telegram.

«Мені сказали потрібно фоткати певні будівлі, споруди. Я написав одразу, що школи, училища і дитсадки я не буду фотографувати, тому що я розумію, що найімовірніше ви будете туди бомбити, інформацію передають у РФ. Відповідальність таку я брати не збираюся. А державні установи я не проти. У принципі мені на них без різниці», – розповів сам фігурант.

На засіданні суду хлопець частково визнав свою провину, визнавши, що зробив серйозну помилку. Він пояснив, що його наміри полягали в передачі фотографій об'єктів, уникаючи показу військової техніки. Він стверджував, що вважав свої дії законними, прагнучи запобігти розкриттю правдивої інформації про військову техніку з боку інших осіб. Проте, він визнав свою помилку і висловив жаль про скоєне.

Обставинами, що пом'якшують покарання, суд вважає щире каяття, активне сприяння слідству та вчинення злочину неповнолітнім.

У підсумку хлопцеві призначили покарання менш суворе у вигляді семи років позбавлення волі. За законом йому загрожував термін від восьми до 12 років.

Нагадаємо, триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА

Теги: окупанти школярі війна Київ

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