Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому поверсі будівлі
Через пожежу у столичному готелі довелося евакуювати постояльців. Повідомлення про полум’я на вулиці на Предславінській надійшло до рятувальників о 13:42, інформує ДСНС.
Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому поверсі восьмиповерхового готелю.
«О 14:10 займання ліквідовано на площі 10 кв. м. Під час пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано на свіже повітря 10 осіб», – ідеться у повідомленні рятувальників.
Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.
Раніше рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.
За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.
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