Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб

Жертв та постраждалих немає, причину загоряння встановлюють правоохоронці

Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому поверсі будівлі

Через пожежу у столичному готелі довелося евакуювати постояльців. Повідомлення про полум’я на вулиці на Предславінській надійшло до рятувальників о 13:42, інформує ДСНС.

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Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому поверсі восьмиповерхового готелю.

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«О 14:10 займання ліквідовано на площі 10 кв. м. Під час пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано на свіже повітря 10 осіб», – ідеться у повідомленні рятувальників.

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Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

Раніше рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.