Суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки

Будівля «Квіти України» знову отримала статус пам'ятки, що забороняє її руйнування або перебудову

Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі «Квіти України», яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Суд 31 жовтня задовольнив апеляційні скарги МКІП, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій «Зберегти Квіти України» і «Мапа Реновації».

Зазначається, що суд апеляційної інстанції погодився з аргументами, що вже ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва необґрунтовано позбавив будівлю «Квіти України» статусу пам’ятки культурної спадщини та скасував припис МКІП.

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«Наразі рішенням суду, яке набирає чинності відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини «Оранжерея, навчально-методичний павільйон «Квіти України» по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв», – йдеться у повідомленні.

Також суд залишив у силі припис МКІП про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, буд. 49 у Шевченківському районі міста Києва».

Нагадаємо, у грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини КМДА про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.

Міністерство культури та інформаційної політики заявило тоді, що планує подавати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким скасували наказ Мінкульту про внесення павільйону «Квіти України» у Києві до реєстру пам'яток.

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Раніше ми повідомляли, що власник «Квітів України» компанія Rockwill Group на чолі з Олексієм Пишним виставила на продаж об’єкт культурної спадщини міста.

До слова, улітку 2021 року забудовник зрізав виноград, яким був обвитий фасад «Квітів України», а також почав демонтаж для «реконструкції споруди». Проти цього виступили громадські активісти.