Негода у столиці: комунальники попередили про можливі підтоплення

У ніч на середу температура в столиці опуститися до -1°...0°

Синоптики прогнозують, що 29 березня у Києві різко похолоднішає

Столична влада повідомила киян про погіршення погодних умов на можливі підтоплення через проливний дощ, який йде від самого ранку. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Протягом вівторка, 28 березня, у столиці дощить. У всіх районах міста чергують гідрослужби дорожників. У першу чергу, працівники моніторять місця ймовірних підтоплень. Зокрема, тунель на вул. Олени Теліги біля ст. м. «Дорогожичі», територію під Каховськими шляхопроводами поруч зі станцією метро «Лівобережна», вул. Братиславську, вул. Дениса Антіпова. Нині підтоплень на балансовій мережі «Київавтодору» не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що характер погоди швидко змінюється. У Києві почався мокрий сніг, також синоптики прогнозують значне похолодання. Дорожня служба столиці готова до зміни погоди. Техніка для обробки й прибирання вулиць готова виїжджати у місто. «Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах. За можливості не користуватись авто під час снігопаду, що прогнозують і завтра», – попередили у КМДА.

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Тим часом, синоптики прогнозують, що 29 березня у Києві різко похолоднішає. Вночі та вранці в столиці буде мінус, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +2°.

Так, в ніч на середу температура в столиці опуститися до -1°...0°, така ж температура очікується і вранці. Вдень у Києві стовпчики термометрів максимально покажуть лише +1°...+2°.

Вночі в Києві сніжитиме, а вдень очікується похмура погода без істотних опадів. Відчуття холоду додасть північно-західний вітер, постійна швидкість якого буде не менше 3,9-4,7 м/с.

Нагадаємо, 28 березня прогнозують значні дощі у західному, північному регіонах, а також у Черкаській, Одеській та Вінницькій областях. Дощ з переходом у мокрий сніг обіцяють на Заході та Півночі України, а також у Вінницькій області. Крім того, у цих регіонах можлива ожеледиця на дорогах. Лише у східному регіоні опадів не очікується.