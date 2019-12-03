Невідомі знову «замінували» Центральний залізничний вокзал Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівлю Центрального залізничного вокзалу перевіряють вибухотехніки

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано

Станом на 17-ту годину 3 грудня роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено. Про це повідомляється на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 7 листопада надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

18 листопада близько 17:00 також до Центрального залізничного вокзалу Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі.

Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.