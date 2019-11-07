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    Новини

    У Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал

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    У Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал

    Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи

    Правоохоронці ввечері 7 листопада перевіряють приміщення Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через повідомлення про замінування.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано .Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

    «Укрзалізниця» просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

    Нагадаємо, 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

    Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

    Київ Укрзалізниця замінування вокзал
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