У Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал



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Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи

Правоохоронці ввечері 7 листопада перевіряють приміщення Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано .Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

«Укрзалізниця» просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.