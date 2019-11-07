У Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал
Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи
Правоохоронці ввечері 7 листопада перевіряють приміщення Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через повідомлення про замінування.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано .Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
«Укрзалізниця» просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».
Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.