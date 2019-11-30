ЗМІ: анонім повідомив про «замінування» усього Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вже вивели людей з приміщення Центрального залізничного вокзалу

У Києві правоохоронці перевіряють приміщення Центрального залізничного вокзалу через повідомлення про вибухівку.

Про це повідомляє ТСН.

Людей з приміщення вокзалу вивели. Потяги курсують за звичним графіком, однак зайти на платформи можна лише через підземні переходи.

Натомість «Еспресо» повідомляє, що невідомий «замінував» одразу весь Київ.

«Невідомий подзвонив на лінію «102» та повідомив про замінування всього міста Києва», - пише видання.

Нагадаємо, Київська прокуратура повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України.

До слова, у Києві судитимуть «мінера», який зірвав понад 100 засідань Оболонського суду.