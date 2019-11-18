Невідомий знову «замінував» Центральний залізничний вокзал Києва



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Всіх пасажирів та працівників вокзалу попросили залишити будівлю Фото: УНІАН

Правоохоронці перевіряють будівлю вокзалу

Сьогодні, 18 листопада, близько 17:00 до Центрального залізничного вокзалу Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі.

Співробітники вокзалу інформують людей через гучномовець: «Увага, у зв’язку із замінуванням вокзалу і загрозою вибуху просимо всіх пасажирів та працівників залишити будівлю вокзалу». Про це передає УНІАН.

При цьому повідомляється, що залишати будівлю можна через центральний, південний та західний виходи вокзалу.

У відділі комунікації поліції міста Києва підтвердили цю інформацію. «Є така інформація. Близько 17:00 на колцентр СБУ надійшла. Зараз там проводиться перевірка», - сказали в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці ввечері 7 листопада перевіряли приміщення Центрального залізничного вокзалу в Києві через повідомлення про замінування.

Також 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.