Невідомий погрожував підірвати «Приватбанк» у Києві та вимагав пів мільйона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник погрожував підірвати одне з відділень банку

Приватбанк увів у столичних відділеннях посилені заходи безпеки

«Приватбанк» і поліція розшукують особу, що погрожувала підірвати столичне відділення держбанку та вимагала пів мільйона гривень.

Згідно з повідомленням пресслужби держбанку, в ніч на 29 вересня невідома особа відправила у чат служби клієнтської підтримки «Приватбанку» повідомлення з вимогою перерахувати 500 тис. грн на карту під загрозою підриву одного з відділень банку в Києві.

Як пише «Фінклуб», банк навів повідомлення, отримане о 2:30 ночі, мовою оригіналу: «Если вы не заплатите мне 500000 гривен , я в.з.о.р.в.у в Киеве одно из отделений Приват банка!!! Мой номер карты 5375............5625 Монобанк. Жду в течение 12 часов».

«Приватбанк» уже звернувся до поліції задля порушення кримінального провадження за фактом загрози терористичного акту для пошуку та затримання невідомого зловмисника.

Служба безпеки банку передала всі матеріали до правоохоронних органів, а також 29 вересня ввела в столичних відділеннях посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, у квітні у приміщенні магазину в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат Приватбанку, який знаходився в приміщенні магазину.