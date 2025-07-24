Незаконна споруда у парку Муромець площею 900 кв.м. Прокуратура йде до суду

Прокуратура через суд вимагає знести будівлю в парку Муромець та повернути ділянку столичній громаді

Деснянська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає скасувати реєстрацію права власності на тимчасову споруду площею понад 905 кв.м., яка зареєстрована як нерухоме майно, знести її та повернути територіальній громаді столиці земельну ділянку площею 0,2 га. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокурорів. йдеться про ділянку, що розташована в парку Муромець, на острові Муромець, яка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту, має цільове призначення «для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами».

В рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчими прокуратури встановлено незаконну реєстрацію права власності на цю споруду на підставі підроблених документів спочатку за фізичною особою, згодом її передали до статутного капіталу приватного товариства.

«Водночас Київська міська рада земельну ділянку вартістю майже 4 млн грн, на якій розміщено вказану будівлю, ні фізичній особі, ні товариству не надавала, правовстановлюючі документи на землю не реєструвались. Дозвільні документи контролюючих органів на будівництво об'єктів нерухомості відсутні», – наголошують у прокуратурі.

Як виявилося, ця будівля є тимчасовою спорудою, тому в силу закону не могла бути зареєстрована як нерухомість.

Реагуючи на ці порушення, Деснянська окружна прокуратура м.Києва звернулася до Господарського суду міста Києва. Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора та призначено підготовче судове засідання.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура домоглася через суд скасування рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. У вересні 2024 року Київська міська рада передала цю ділянку в оренду приватному товариству на п’ять років. Землю виділили для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудованим та прибудованим центром громадського харчування. Підставою для такого виділення стало зареєстроване товариством право власності на будівлю площею 50 квадратних метрів на цій ділянці. Проте, як з'ясувала прокуратура, такого об’єкта нерухомості насправді не існує і ніколи не існувало.

Раніше повідомлялося, що жителя Києва судитимуть за незаконне будівництво масштабного ресторанного комплексу на самовільно зайнятій ділянці в прибережній захисній смузі Дніпра. За даними прокуратури, підозрюваний не лише звів об'єкт без дозволів, а й намагався легалізувати його через підроблені документи та судові махінації.

До слова, прокуратура через суд зобов’язала підприємця знести ресторан, самовільно збудований на ділянці Національного природного парку «Голосіївський», рішення вже набрало законної сили.