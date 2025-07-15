Обвинуваченому у привласненні 229 млн грн Коболєву суд дозволив виїжджати за кордон

ВАКС продовжив Коболєву дію процесуальних обов’язків, однак виїжджати за межі України більше не забороняє

Вищий антикорсуд продовжив Коболєву дію процесуальних обов’язків, однак виїжджати за межі України більше не забороняє

Наприкінці червня САП вчергове звернулася до суду з клопотанням про продовженні дії процесуальних обов’язків, покладених на обвинуваченого НАБУ, ексголови «Нафтогазу» Андрія Коболєва. ВАКС клопотання прокурорів задовольнив частково, свідчать дані Реєстру судових рішень, інформує Komersant.

Згідно з рішенням ВАКС, до 5 серпня 2025 року включно Коболєву необхідно повідомляти суд про зміну місця проживання та утриматися від спілкування з певним переліком осіб.

Натомість рішення суду не передбачає жодних обмежень для Коболєва щодо виїзду за кордон.

Така заборона діяла стосовно Коболєва тривалий час та вперше була скасована ВАКСом у листопаді минулого року.

А згодом, САП взагалі перестав ініціювати продовження Коболєву зобов’язання у вигляді здачі закордонних паспортів.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.