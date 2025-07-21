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Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Наразі підготовлено клопотання до суду про арешт Андрія Андрійовича Молочного
колаж: glavcom.ua

Працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ймовірно, син втікача Андрія Молочного 

У Києві в лікарні померла жінка, яку ввечері, 19 липня, на пішохідній зоні вулиці Великої Васильківської збив автомобіль. За кермом перебував 24-річний працівник прокуратури Андрій Андрійович Молочний, у крові якого виявили 1,77 проміле алкоголю. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався, коли водій, рухаючись проти одностороннього руху, вилетів на тротуар і втулився автівкою Toyota разом зі збитою жінкою у будинок. Після зіткнення винуватець ДТП спробував втекти у темний провулок, але був затриманий.

Андрій Молочний-молодший: що відомо

Журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook заявив, що Андрій Андрійович Молочний є рідним сином Андрія Сергійовича Молочного – колишнього актора «Файна Юкрайна», який втік до Москви на початку повномасштабної війни, внесений до бази «Миротворця» і активно працює на кремлівську пропаганду, насміхаючись з української мови та українців.

Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного фото 1
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«Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна», – зазначає Андріюк.

Блогер Володимир Бондаренко також вказує, що Андрій Андрійович Молочний є рідним сином Андрія Сергійовича Молочного.

Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного фото 2
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«Молочний Андрій Андрійович (2001 р.н.) - син людини на ім'я Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н.) тому що він офіційно володіє квартирою за адресою:  Київська обл, село Чубинське, Бориспільський р-н, вулиця Погребняка, буд.Х, квартира ХХ, яку Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н., батько) та Молочна Наталія Володимирівна (1980 р.н., мама) вказали в якості прописки як засновники ТОВ "Молочний Продакшн" (код 37219120) є і інші докази», – зазначає Бондаренко.

Наразі Молочний-молодший обіймає посаду головного спеціаліста Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Обидва Андрія Молочних, батько і син, згідно з деклараціями, прописані в селі Чубинське. За декларацією, Молочний-молодший володіє квартирою площею 77,5 м², яку він придбав 24 червня 2020 року за нібито 100 тис. грн.

Андрій Молочний-старший: що відомо

Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного фото 3
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Андрій Молочний-старший в Україні запам’ятався як резидент проєкту Comedy Club UA, що був адаптацією російського шоу, та зірка популярного скетч-шоу «Файна Юкрайна». Уже в період його активної кар'єри в Україні, комік дозволяв собі неоднозначні висловлювання про українську мову та її носіїв. Він стверджував, що українці, які перебувають за кордоном, є «недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери». Українську мову він вважав «нерозвиненою» і недоцільною для використання у дубляжі чи наукових проєктах, оскільки, на його думку, вона звучить лише у «сільськогосподарському середовищі».

Андрій Молочний родом із Житомирщини, брав участь у КВК під час навчання в Києві. Згодом він став одним з ініціаторів створення української версії Comedy Club. Разом з Антоном Лірником вони створили «Дует імені Чехова», який спочатку виступав у Comedy Club UA, а потім перейшов до московського Comedy Club. Після закриття української версії шоу у 2010 році Молочний намагався реалізувати проєкт в Україні, випустивши стендап-шоу Real Comedy. Паралельно, з 2008 року, він був співпродюсером та актором легендарного шоу «Файна Юкрайна» разом із Сергієм Притулою, яке мало популярність і налічувало 100 епізодів. Після «Файни Юкрайни» гуморист запустив програму «Рюрікі» та з'явився у російському комедійному серіалі «Москвичі».

Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного фото 4
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Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, Андрій Молочний, як і багато інших прихильників «руського міра», переїхав до Росії. У 2019 році він уже відкрито виявив свій проросійський настрій, опублікувавши в соцмережах допис, де стверджував, що «Києвом ходять фашисти». Він писав: «Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну». Він також висловив сподівання, що «як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті».

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Молочний продовжує працювати на кремлівську пропаганду в російському Comedy Club, насміхаючись з української мови, українців, України та ЗСУ. Дядя Жора підтвердив, що Молочний-старший живе у Москві й займає відповідну проросійську позицію. Комік навіть приховав свої соцмережі, ймовірно, побоюючись осуду за свої дії.

Деталі справи

Як зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко, він особисто контролюватиме хід справи.

«Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження – 1,77 проміле», – заявив Кравченко.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – пояснив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події. 

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Теги: Генпрокурор прокуратура Київ ДТП

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