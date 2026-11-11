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Незаконний видобуток піску на понад 1 млрд грн: підозру отримав підприємець з Обухівщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Незаконний видобуток піску на понад 1 млрд грн: підозру отримав підприємець з Обухівщини
Організатор не мав жодних спеціальних дозволів на користування надрами
фото: Національна поліція України

Видобутий пісок підозрюваний використовував, зокрема, для підняття рівня землі на ділянках, де зводилося котеджне містечко

Правоохоронці Київщини викрили 51-річного підприємця, який організував масштабний незаконний видобуток піску на території Обухівського району. Діяльність зловмисника завдала державі та місцевому бізнесу збитків на понад 1,16 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За даними слідства, організатор не мав жодних спеціальних дозволів на користування надрами. Попри це, він залучив до незаконного промислу інших осіб і спеціальну техніку. Більшість земельних ділянок, де проводилися підпільні роботи, належали стороннім людям та підприємствам. Видобутий пісок підозрюваний використовував, зокрема, для підняття рівня землі на ділянках, де зводилося котеджне містечко.

Загалом зловмисники встигли видобути понад 962 тис. куб. м корисних копалин. Сума збитків, завданих державі, перевищує 1,16 млрд грн.

Крім того, внаслідок дій бізнесмена три гектари землі, які належать місцевому підприємству, зазнали суттєвих руйнувань і тепер потребують рекультивації та відновлення ґрунтового покриву. Шкоду цьому підприємству оцінюють у понад 234 млн грн.

Слідчі Слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили організатору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене групою осіб за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах).

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція викрила масштабний незаконний видобуток піску на Київщині, який загрожував екологічною катастрофою через ризик підтоплення прибережних територій річки Ірпінь. Внаслідок протиправних робіт утворилася штучна водойма площею понад три гектари та глибиною до шести м. Це відповідає площі чотирьох футбольних полів і висоті двоповерхового будинку.

Теги: поліція Київщина

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