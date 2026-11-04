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Суд ухвалив рішення стосовно псевдомедсестри Валентини Молодої

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Суд ухвалив рішення стосовно псевдомедсестри Валентини Молодої
За даними слідства, підозрювана мала за гроші вивезти військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації підрозділу
фото: кадр з відео

Фігурантку справи про заворушення у Петропавлівській Борщагівці відправили під варту без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка фігурує у справі про заворушення біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її триматимуть під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Молода опинилася серед фігурантів розслідування Служби безпеки України щодо організації провокацій під час сутичок, які відбулися 2 листопада.

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За версією слідства, жінка видавала себе за медичного працівника та за грошову винагороду мала організувати вивезення військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації під виглядом надання невідкладної медичної допомоги.

Для цього вона залучила знайомого, який погодився зіграти роль фельдшера. Вони планували використати приватний автомобіль, який не мав стосунку до жодного медичного закладу.

У СБУ також заявляли, що напередодні сутичок чоловік проводив розвідку поблизу місця розташування підрозділу Нацгвардії. А під час самого інциденту фігуранти поширювали в соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб спровокувати суспільний резонанс і заворушення.

Раніше СБУ повідомила про підозру трьом особам у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань, а також у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення українських військових. Розслідування триває. За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: Київщина

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