Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головному ринку в історичному центрі міста
фото: АР

Слідство встановило нові обставини злочину

Польська прокуратура об'єднала розслідування стрілянини в центрі Кракова та загибелі трьох членів родини підозрюваного в іншому місті. Слідчі вважають, що обидва злочини скоїла одна людина – 24-річний громадянин Польщі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо та заяви польської прокуратури.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 1
фото: АР

Правоохоронці розслідують два злочини в одному провадженні

За інформацією Національної прокуратури Польщі, розслідування охоплює два епізоди, які сталися 7 листопада 2026 року.

Перший стосується вбивства шістьох людей із вогнепальної зброї на Головному ринку в Кракові, а також замаху на вбивство інших осіб, зокрема поліцейських, які виконували службові обов'язки.

Другий епізод пов'язаний із загибеллю трьох людей у місті Островець-Свентокшиський. Загиблими виявилися батько, мати та 21-річна сестра підозрюваного. Їхні тіла знайшли в помешканні родини. За попередніми висновками, люди загинули від вогнепальних поранень.

Обшук у помешканні стрільця
Обшук у помешканні стрільця
фото: Policja Świętokrzyska

Речник Національної прокуратури Польщі прокурор Пшемислав Новак повідомив, що зібрані докази вказують на причетність однієї людини до обох злочинів.

«Зібрані докази свідчать, що ці злочини скоїла одна й та сама особа», – повідомив Новак.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 2
фото: АР

Процесуальні дії проводили слідчі з різних підрозділів прокуратури. Спочатку вони працювали на місці стрілянини в Кракові, після чого продовжили огляд у Островці-Свентокшиському. Слідчі дії тривали всю ніч із суботи на неділю та продовжилися наступного дня.

Обшук у помешканні, де мешкав стрілець із родиною
Обшук у помешканні, де мешкав стрілець із родиною
фото: Policja Świętokrzyska

Напад кваліфікували як терористичний злочин

Польська прокуратура розглядає стрілянину в Кракові як злочин терористичного характеру. За юридичною кваліфікацією, нападник діяв із метою серйозного залякування великої кількості людей.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що за обидва злочини передбачене найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 3
фото: АР

Йдеться про відповідальність за вбивство шістьох людей у Кракові, замах на вбивство інших осіб та загибель трьох членів родини в Островці-Свентокшиському.

«Держава повинна рішуче й ефективно реагувати на такі жорстокі акти насильства, використовуючи всі доступні правові інструменти. Безпека громадян є нашим безумовним пріоритетом», – наголосив Журек.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 4
фото: АР

Стан нападника залишається критичним

Підозрюваний дістав поранення під час перестрілки з поліцією та перебуває в лікарні. За інформацією польських правоохоронців, після затримання чоловік переніс кілька операцій, однак його стан залишається критичним.

Начальник Малопольського відділення Національної прокуратури Польщі прокурор Ерик Стаселяк повідомив TVP Info, що 9 листопада слідчі планують вирішити питання про подальші процесуальні дії за участю підозрюваного. Це залежатиме від висновків лікарів. Якщо стан чоловіка дозволить, йому можуть висунути обвинувачення за вбивство та злочин терористичного характеру.

Наразі чоловік перебуває під постійною охороною правоохоронців.

Що слідчі знайшли в помешканні родини

Правоохоронці вилучили в Островці-Свентокшиському записи з камер відеоспостереження, електронні носії та рукописні нотатки. Слідчі також допитали перших свідків і встановлюють точний час загибелі батьків та сестри підозрюваного.

За інформацією TVP, у помешканні родини виявили сім одиниць вогнепальної зброї та значну кількість боєприпасів. Загалом разом зі зброєю, знайденою в Кракові, слідчі вилучили 11 одиниць.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 5

Прокуратура уточнила, що 24-річний чоловік мав дозвіл на дві одиниці зброї, а його батько – на дев'ять. Експерти мають встановити, чи всі вилучені зразки відповідають зареєстрованій зброї та чи використовували їх під час злочинів.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 6
фото: АР

Окремо слідчі перевіряють телефон та інші електронні пристрої чоловіка. За даними TVP Info, під час затримання та в автомобілі нападника не знайшли записки або іншого документа, який пояснював би мотиви його дій. Значну частину пострілів у Кракові чоловік зробив через лобове скло автомобіля Subaru, яким пересувався містом.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 7

Скільки людей постраждали під час стрілянини

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головному ринку в історичному центрі Кракова. 24-річний чоловік за кермом чорного Subaru відкрив вогонь по перехожих. Загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Серед жертв були громадяни Польщі та іноземці.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 8
фото: АР

За інформацією Малопольського воєводи Кшиштофа Кленчара, 16 осіб залишалися в лікарнях Кракова. Серед них був і сам нападник. Чотирнадцятьох пацієнтів медики оцінювали як стабільних, один поліцейський перебував у тяжкому стані, а підозрюваний – у критичному.

Двоє правоохоронців, які постраждали під час затримання стрільця, вийшли з медикаментозної коми. Одному з них усе ще була потрібна інтенсивна медична допомога.

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення фото 9
фото: АР

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох загиблих. Згодом польська поліція підтвердила, що це батьки та сестра 24-річного чоловіка. Також редакція розповідала, що нападник регулярно відвідував тир разом із батьком, який мав дозвіл на володіння зброєю.

Читайте також:

Теги: теракт Польща вбивство розслідування поліція Краків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роль 14-річного підлітка у подіях у Борщагівці залишається одним із питань цієї історії
Зрежисована провокація на Борщагівці. Що варто розуміти
3 листопада, 18:11
У Польщі поліція оточила та заблокувала будівлю Конституційного трибуналу у Варшаві через гостру політичну кризу між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та керівництвом суду
Битва за Польщу. Хто риє прірву і чому за хаос заплатять усі?
2 листопада, 08:02
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
16 жовтня, 03:09
Передача територій не заспокоїть агресора та не зупинить війну, вважає дипломат
Глава МЗС Польщі пояснив, чи завершить війну передача Донбасу Росії
27 жовтня, 09:35
Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
5 листопада, 15:03
Мер Кракова Лукаш Гібала прокоментував рішення Львівської обласної ради
Мер Кракова запропонував призупинити партнерство зі Львовом через рішення про УПА
21 жовтня, 16:35
Навроцький закликав до «відновлення правового порядку та виведення з території Конституційного суду сил примусу»
Конституційна криза в Польщі. Навроцький зробив заяву про загрозу внутрішній безпеці
31 жовтня, 08:30
Потенційна загроза стосується музею-заповідника «Царицино»
Посольство США попередило про загрозу теракту в Москві
31 жовтня, 17:29
Туск іронічно прокоментував поведінку представників PiS
Прем’єр Польщі іронічно відреагував на банер «Туск – диктатор» у Сеймі
6 листопада, 18:14

Соціум

Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
Гендиректор Nvidia визнав подружню зраду на тлі шпигунського скандалу
Гендиректор Nvidia визнав подружню зраду на тлі шпигунського скандалу
Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»
Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»
В Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа: є загиблі
В Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа: є загиблі
У Румунії перекинулися вагони з українським зерном: що відомо
У Румунії перекинулися вагони з українським зерном: що відомо
Українці, які були на площі Ринок в Кракові під час стрілянини, розповіли про пережите
Українці, які були на площі Ринок в Кракові під час стрілянини, розповіли про пережите

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
72K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua