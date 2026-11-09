Теракт у Кракові: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головному ринку в історичному центрі міста

Слідство встановило нові обставини злочину

Польська прокуратура об'єднала розслідування стрілянини в центрі Кракова та загибелі трьох членів родини підозрюваного в іншому місті. Слідчі вважають, що обидва злочини скоїла одна людина – 24-річний громадянин Польщі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо та заяви польської прокуратури.

фото: АР

Правоохоронці розслідують два злочини в одному провадженні

За інформацією Національної прокуратури Польщі, розслідування охоплює два епізоди, які сталися 7 листопада 2026 року.

Перший стосується вбивства шістьох людей із вогнепальної зброї на Головному ринку в Кракові, а також замаху на вбивство інших осіб, зокрема поліцейських, які виконували службові обов'язки.

Другий епізод пов'язаний із загибеллю трьох людей у місті Островець-Свентокшиський. Загиблими виявилися батько, мати та 21-річна сестра підозрюваного. Їхні тіла знайшли в помешканні родини. За попередніми висновками, люди загинули від вогнепальних поранень.

Обшук у помешканні стрільця фото: Policja Świętokrzyska

Речник Національної прокуратури Польщі прокурор Пшемислав Новак повідомив, що зібрані докази вказують на причетність однієї людини до обох злочинів.

«Зібрані докази свідчать, що ці злочини скоїла одна й та сама особа», – повідомив Новак.

фото: АР

Процесуальні дії проводили слідчі з різних підрозділів прокуратури. Спочатку вони працювали на місці стрілянини в Кракові, після чого продовжили огляд у Островці-Свентокшиському. Слідчі дії тривали всю ніч із суботи на неділю та продовжилися наступного дня.

Обшук у помешканні, де мешкав стрілець із родиною фото: Policja Świętokrzyska

Напад кваліфікували як терористичний злочин

Польська прокуратура розглядає стрілянину в Кракові як злочин терористичного характеру. За юридичною кваліфікацією, нападник діяв із метою серйозного залякування великої кількості людей.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що за обидва злочини передбачене найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

фото: АР

Йдеться про відповідальність за вбивство шістьох людей у Кракові, замах на вбивство інших осіб та загибель трьох членів родини в Островці-Свентокшиському.

«Держава повинна рішуче й ефективно реагувати на такі жорстокі акти насильства, використовуючи всі доступні правові інструменти. Безпека громадян є нашим безумовним пріоритетом», – наголосив Журек.

фото: АР

Стан нападника залишається критичним

Підозрюваний дістав поранення під час перестрілки з поліцією та перебуває в лікарні. За інформацією польських правоохоронців, після затримання чоловік переніс кілька операцій, однак його стан залишається критичним.

Начальник Малопольського відділення Національної прокуратури Польщі прокурор Ерик Стаселяк повідомив TVP Info, що 9 листопада слідчі планують вирішити питання про подальші процесуальні дії за участю підозрюваного. Це залежатиме від висновків лікарів. Якщо стан чоловіка дозволить, йому можуть висунути обвинувачення за вбивство та злочин терористичного характеру.

Наразі чоловік перебуває під постійною охороною правоохоронців.

Що слідчі знайшли в помешканні родини

Правоохоронці вилучили в Островці-Свентокшиському записи з камер відеоспостереження, електронні носії та рукописні нотатки. Слідчі також допитали перших свідків і встановлюють точний час загибелі батьків та сестри підозрюваного.

За інформацією TVP, у помешканні родини виявили сім одиниць вогнепальної зброї та значну кількість боєприпасів. Загалом разом зі зброєю, знайденою в Кракові, слідчі вилучили 11 одиниць.

Прокуратура уточнила, що 24-річний чоловік мав дозвіл на дві одиниці зброї, а його батько – на дев'ять. Експерти мають встановити, чи всі вилучені зразки відповідають зареєстрованій зброї та чи використовували їх під час злочинів.

фото: АР

Окремо слідчі перевіряють телефон та інші електронні пристрої чоловіка. За даними TVP Info, під час затримання та в автомобілі нападника не знайшли записки або іншого документа, який пояснював би мотиви його дій. Значну частину пострілів у Кракові чоловік зробив через лобове скло автомобіля Subaru, яким пересувався містом.

Скільки людей постраждали під час стрілянини

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головному ринку в історичному центрі Кракова. 24-річний чоловік за кермом чорного Subaru відкрив вогонь по перехожих. Загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Серед жертв були громадяни Польщі та іноземці.

фото: АР

За інформацією Малопольського воєводи Кшиштофа Кленчара, 16 осіб залишалися в лікарнях Кракова. Серед них був і сам нападник. Чотирнадцятьох пацієнтів медики оцінювали як стабільних, один поліцейський перебував у тяжкому стані, а підозрюваний – у критичному.

Двоє правоохоронців, які постраждали під час затримання стрільця, вийшли з медикаментозної коми. Одному з них усе ще була потрібна інтенсивна медична допомога.

фото: АР

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох загиблих. Згодом польська поліція підтвердила, що це батьки та сестра 24-річного чоловіка. Також редакція розповідала, що нападник регулярно відвідував тир разом із батьком, який мав дозвіл на володіння зброєю.