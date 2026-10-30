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У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
Поліцейські біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві під час протистояння 30 жовтня 2026 року
фото: PAP / Radek Pietruszka

Навроцький перервав візит до Сенегалу, а в Конституційному трибуналі виник конфлікт щодо керівництва

У Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Поліція прибула до Конституційного трибуналу у Варшаві після повідомлень про загрозу безпеці суддів, а на сайті установи з'явилося рішення про відсторонення її голови Богдана Свенчковського. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, Associated Press та офіційні повідомлення польської поліції.

Поліція прибула до Конституційного трибуналу

Події загострилися 30 жовтня після появи інформації про відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського. Біля будівлі установи у Варшаві зібралися правоохоронці та учасники протесту.

Варшавська поліція пояснила присутність силовиків необхідністю забезпечити громадський порядок і безпеку. За офіційною інформацією, до правоохоронців звернулися генеральний прокурор і міністр юстиції Вальдемар Журек, а також суддя Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пйотровська. Остання попередила про можливі загрози життю та здоров'ю суддів і працівників установи під час запланованих там заходів.

Поліція окремо наголосила, що її співробітники перебували на зовнішній території трибуналу, але не заходили до будівлі. Також правоохоронці заперечили повідомлення про силове усунення працівників охорони суду.

Під час інцидентів троє людей перелізли через огорожу та проникли на територію установи. Їх затримали. Поліція повідомила також про кидання небезпечних предметів у бік правоохоронців.

У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті фото 1
фото: PAP / Radek Pietruszka

Чому Туск і Навроцький не можуть домовитися

Причиною протистояння стало призначення нових суддів Конституційного трибуналу. У березні 2026 року Сейм Польщі обрав шістьох кандидатів на вакантні посади. Однак президент Кароль Навроцький прийняв присягу лише у частини обраних суддів, відмовившись допустити до процедури решту. За даними Reuters, йдеться про трьох із шести кандидатів.

Конфлікт загострився через те, що голова трибуналу Богдан Свенчковський не допускав новообраних суддів до виконання обов'язків. Уряд Дональда Туска вважає, що парламент обрав їх відповідно до закону, а президент не має підстав блокувати початок їхньої роботи. Натомість Навроцький та представники попередньої владної партії «Право і справедливість» (PiS) не визнають законності запропонованого урядом способу врегулювання кадрової суперечки.

Проблема має тривалу історію. Конституційний трибунал Польщі вже кілька років перебуває в центрі конфлікту між політичними силами через призначення суддів та незалежність судової системи. За оцінкою Reuters, суперечка фактично паралізувала роботу установи.

Туск заявив про відновлення верховенства права

Прем'єр-міністр Дональд Туск підтримав дії своєї команди та заявив, що відновлення верховенства права є обов'язком польської влади. У соцмережі X він наголосив, що після багатьох років порушення законності цей процес потребує рішучих кроків.

«Відновлення верховенства права – наш обов'язок. Після багатьох років беззаконня це складний, іноді болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає», – написав Туск.

У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті фото 2

Раніше глава польського уряду також заявляв, що його команда продовжить відновлювати правовий і конституційний порядок доступними державі засобами. Уряд наполягає, що новообрані судді мають отримати можливість повноцінно працювати.

Опозиція заговорила про державний переворот

Представники опозиційної партії «Право і справедливість» розкритикували рішення щодо керівництва Конституційного трибуналу. Вони звинуватили уряд Туска у спробі незаконно перебрати контроль над судовою установою.

Колишній міністр юстиції Збігнєв Зьобро заявив про замах на конституційний порядок і закликав до опору. У повідомленнях, оприлюднених від імені чинного керівництва трибуналу, також пролунали звинувачення у державному перевороті.

Водночас ці заяви є позицією учасників політичного протистояння. Поліція заперечує, що проводила операцію із захоплення будівлі, а підтверджень наказу Дональда Туска про силове захоплення установи немає.

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Навроцький перервав візит до Сенегалу

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив достроково припинити закордонну поїздку та повернутися до Варшави. Його літак прямував до Сенегалу, де глава держави мав провести зустрічі з представниками цієї країни.

Про своє рішення Навроцький повідомив у соцмережі X.

«У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся», – написав він.

У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті фото 3

Канцелярія президента Польщі підтвердила, що рішення про повернення пов'язане з подіями навколо Конституційного трибуналу.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск і Кароль Навроцький уже публічно конфліктували через політичний курс Польщі. Прем'єр звинувачував президента у поширенні антиєвропейських настроїв, а Навроцький дорікав главі уряду в загостренні внутрішніх суперечностей. Про це раніше писав «Главком» у матеріалі про суперечку польських лідерів.

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Теги: міністр прокурор криза суддя Дональд Туск президент поліція опозиція трибунал конфлікт Кароль Навроцький Польща

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