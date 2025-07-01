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На Київщині плануються відключення електроенергії: дата та адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині плануються відключення електроенергії: дата та адреси
Заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах
фото з відкритих джерел

Бучанська міськрада просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зокрема, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 7 липня, з 9:30 по 19:00 проводитиме профілактичні роботи.

Роботи проводитимуться з адресою: Ворзель, вул. Курортна, 63 та вул. Котляревського, 1.

Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Бучанська міськрада просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі. Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

Теги: Київщина відключення світла ДТЕК ремонт міськрада відключення

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