На Київщині плануються відключення електроенергії: дата та адреси

Заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах

Бучанська міськрада просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зокрема, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 7 липня, з 9:30 по 19:00 проводитиме профілактичні роботи.

Роботи проводитимуться з адресою: Ворзель, вул. Курортна, 63 та вул. Котляревського, 1.

Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Бучанська міськрада просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, російські війська вночі 23 червня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Під час обстрілів окупанти пошкодили в столиці електричні мережі. Зазначається, що в Києві під час нічної атаки росіяни пошкодили електричні мережі. Йдеться зокрема про один з трансформаторних пунктів ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, в застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.