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З'явились перші подробиці ворожої атаки на Київщину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З'явились перші подробиці ворожої атаки на Київщину
Дрони атакували Київщину
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 9 липня окупаційна армія РФ вчергове запустила сотні ударних дронів по Україні. Станом на 01:55 ворог продовжує атакувати Київ та область дронами. Перші наслідки ворожої атаки повідомили в КОВА, передає «Главком».

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження.

За повідомленням КОВА, 45-річну жінку госпіталізували. Попередньо, у неї закритий перелом грудної клітини.

«Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – додав Калашник.

Нагадаємо, У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий. 

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА. 

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.

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Теги: обстріл Київщина

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