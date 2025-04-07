Головна Київ Новини
search button user button menu button

В річку Ірпінь випущено 300 кг «трав’яного коропа» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В річку Ірпінь випущено 300 кг «трав’яного коропа» (відео)
До зариблення річки долучилися місцеві дітлахи разом з батьками
скриншот відео

В Україні «трав’яного коропа» розводять, щоб очистити воду від макрофітів та забезпечити екологічний баланс 

На Ірпінській набережній відбувся екологічний захід «Амур Ірпінь». В річку було випущено 300 кг риби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ірпінську міську раду.

Зазначається, що у рамках ініціативи учора, 6 квітня, в річку Ірпінь було випущено 300 кг риби – білих амурів.

«В Україні його розводять, зариблюючи водойми для того, щоб очистити воду від макрофітів (вищі водяні рослини) та забезпечити екологічний баланс. Тому ця риба отримала ще одну назву – «трав’яний короп», – йдеться у повідомленні.

До акції долучилися місцеві дітлахи разом з батьками. 

Нагадаємо, у селі Матюші, що неподалік Білої Церкви, поліція затримала 43-річного чоловіка за незаконний вилов біоресурсів. Під час перевірки автомобіля ВАЗ правоохоронці виявили сітки та значну кількість виловленої риби й раків. 

До слова, на Дністровському лимані зафіксовано масову загибель карася сріблястого.20 березня під час рейду працівниками Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства було виявлено масову загибель риби у Дністровському лимані. Екологічне лихо сталося поблизу с. Випасне Білгород-Дністровського району.

Читайте також:

Теги: екологія Київщина Ірпінь рибальство риба відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кібервантажівка Tesla затонула у Каліфорнії
Чи може Tesla Cybertruck стати човном? У Каліфорнії власник провів експеримент
14 березня, 10:16
Вибухи чули жителі Москви та Підмосков'я
Москву та Підмосков'я атаковано дронами (відео)
14 березня, 07:39
Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку свого підлеглого
У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками
14 березня, 19:34
Перуанський рибалка, який провів 95 днів у морі в Тихому океані
Рибалку з Перу було врятовано після 95 днів в океані
18 березня, 01:00
Ткаченко повідомив, що вже є подання на скасування рішення про підвищення тарифів у Києві
Бій за тарифи у Києві: новий голова КМВА скасовує рішення мера Кличка
20 березня, 09:21
Канада запустила промоційну рекламу у США
Атака на Трампа: Канада запустила промовисту рекламу у США
24 березня, 14:21
Росіяни змусили Івана розстріляти українського воїна, якого захопили під час бою
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
22 березня, 19:34
Зазвичай форзиція розквітає в квітні-травні, але через аномально теплу зиму вона цього року розквітла значно раніше
У Києві аномально рано розквітла форзиція (фото)
24 березня, 15:13
Саша Чемеров написав пісню «Місто наречених» ще рік тому і врещті-решт вирішив виконати її сам
Рок-музикант презентував щемкий кліп, присвячений дружинам загиблих українських бійців
28 березня, 14:40

Новини

В річку Ірпінь випущено 300 кг «трав’яного коропа» (відео)
В річку Ірпінь випущено 300 кг «трав’яного коропа» (відео)
Сніг посеред весни: у Києві почалася завірюха (відео)
Сніг посеред весни: у Києві почалася завірюха (відео)
Київрада повернула понад 4 млн грн за незаконне використання землі через суд
Київрада повернула понад 4 млн грн за незаконне використання землі через суд
Мати з дитиною у візочку стала «небажаною» пасажиркою у столичному тролейбусі: деталі скандалу
Мати з дитиною у візочку стала «небажаною» пасажиркою у столичному тролейбусі: деталі скандалу
Підпал автівки у центрі Києва. Поліція повідомила про затримання зловмисника
Підпал автівки у центрі Києва. Поліція повідомила про затримання зловмисника
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
61K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
41K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
38K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
35K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua