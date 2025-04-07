В річку Ірпінь випущено 300 кг «трав’яного коропа» (відео)

До зариблення річки долучилися місцеві дітлахи разом з батьками

В Україні «трав’яного коропа» розводять, щоб очистити воду від макрофітів та забезпечити екологічний баланс

На Ірпінській набережній відбувся екологічний захід «Амур Ірпінь». В річку було випущено 300 кг риби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ірпінську міську раду.

Зазначається, що у рамках ініціативи учора, 6 квітня, в річку Ірпінь було випущено 300 кг риби – білих амурів.

«В Україні його розводять, зариблюючи водойми для того, щоб очистити воду від макрофітів (вищі водяні рослини) та забезпечити екологічний баланс. Тому ця риба отримала ще одну назву – «трав’яний короп», – йдеться у повідомленні.

До акції долучилися місцеві дітлахи разом з батьками.

Нагадаємо, у селі Матюші, що неподалік Білої Церкви, поліція затримала 43-річного чоловіка за незаконний вилов біоресурсів. Під час перевірки автомобіля ВАЗ правоохоронці виявили сітки та значну кількість виловленої риби й раків.

До слова, на Дністровському лимані зафіксовано масову загибель карася сріблястого.20 березня під час рейду працівниками Одеського рибоохоронного патруля Держрибагентства було виявлено масову загибель риби у Дністровському лимані. Екологічне лихо сталося поблизу с. Випасне Білгород-Дністровського району.