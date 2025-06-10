Нічна атака на Київ: до гасіння пожеж залучено гелікоптер (відео)
У Києві триває ліквідація пожеж, спричинених атакою російських окупантів
Вранці 10 червня, після нічної атаки російських терористів, до гасіння пожеж у Києві було залучено гелікоптер ДСНС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
Зокрема, гелікоптер залучався до гасіння пожежі на складах в Оболонському районі столиці.
Як можна побачити на відео, гелікоптер бере воду у водоймі та транспортує її до місць займання, що виникли внаслідок ворожого обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,
Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.
До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.
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