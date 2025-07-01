Голова КМВА взявся розв'язувати питання модульних укриттів у столиці

Ткаченко пообіцяв винести на розгляд Ради оборони Києва питання облаштування модульних укриттів у столиці

Очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він твердить, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми». Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на допис Тимура Ткаченка у мережі.

«Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці. Мерія саме це поняття ставить на «стоп». Жодної гривні, жодного кроку назустріч киянам. Натомість – мільйони на скляні зупинкові комплекси», – написав Ткаченко.

Він зазначив, що такі укриття вже є в Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, а у столиці немає, адже «заважають ДБНи» (Державні будівельні норми).

«Я виношу для розгляду на Раді оборони Києва питання облаштування модульних укриттів у столиці. І, відповідно, фінансування цього проєкту коштом громади», – заявив очільник військової адміністрації столиці.

Варто додати, що у червні 2023 року Київська міська військова адміністрація повідомляла про встановлення першого, «пілотного» мобільного укриття. Зазначалося, що воно виготовлено з високоякісного бетону і може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Модулі збираються як звичайний конструктор, один модуль вміщує до 20 осіб. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій.

Нагадаємо, в одному з укриттів у Дарницькому районі столиці, де вже практично завершився капітальний ремонт приміщення, встановлено систему автоматизованого відкриття дверей. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

До слова, у Дарницькому районі столиці відкрили перше незвичайне укриття з автоматизованою системою доступу. На сьогодні всі бажаючі можуть скористатися ним під час повітряної тривоги. Штучний інтелект відкриє доступ до укриття при сигналі тривоги – лише в цьому випадку автоматизована система розблокує замок. Для цього передбачені одразу два канали: основний та резервний.На випадок, якщо система не спрацює або сигнал тривоги відсутній, місцеві жителі отримають тимчасові пін-коди в Telegram-боті, що додатково підвищує їхню безпеку. Крім того, потрапити до укриття є можливість через диспетчерську службу як через віддалений доступ, так і за допомогою звичайного ключа.