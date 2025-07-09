Пішохідний міст над Саперно-Слобідською буде закрито майже на рік

На час ремонту перехід через вулицю Саперно-Слобідську буде влаштовано наземним пішохідним переходом

Із 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекриють рух пішохідним мостом через вулицю Саперно-Слобідську. Також частково обмежать рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП «Київавтошляхміст».

«У цей час рух автотранспорту та пішоходів здійснюватиметься за тимчасовою схемою ОДР, погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що на час ремонту перехід через вулицю Саперно-Слобідську буде влаштовано наземним пішохідним переходом, а рух транспорту цією вулицею обмежуватимуть частково.

Обмеження руху пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді фото: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».