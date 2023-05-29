Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки (фото)

Ворог обстрілював крилатими ракетами та безпілотниками: усі ворожі цілі знищені, постраждалих та загиблих немає

Унаслідок нічної атаки на Київщину зафіксовані падіння уламків збитих ракет та дронів, також пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

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З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога. Ворог обстрілював крилатими ракетами та безпілотниками.

Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає.

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Займання внаслідок збиття повітряних цілей фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Наслідки ворожої атаки на Київщину фото: Андрій Нєбитов / Telegram

«Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки. Дякую силам ППО за ефективну роботу», – написав Нєбитов.

Наслідки ворожої атаки на Київщину фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

Як відомо, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години. Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.