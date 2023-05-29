Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки (фото)
фото: Андрій Нєбитов / Telegram
У кількох районах Київської області впали уламки повітряних цілей

Ворог обстрілював крилатими ракетами та безпілотниками: усі ворожі цілі знищені, постраждалих та загиблих немає

Унаслідок нічної атаки на Київщину зафіксовані падіння уламків збитих ракет та дронів, також пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога. Ворог обстрілював крилатими ракетами та безпілотниками. 

Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає. 

Займання внаслідок збиття повітряних цілей
Займання внаслідок збиття повітряних цілей
фото: Андрій Нєбитов / Telegram
Наслідки ворожої атаки на Київщину
Наслідки ворожої атаки на Київщину
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

«Поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки  нічної атаки. Дякую силам ППО за ефективну роботу», – написав Нєбитов.

Наслідки ворожої атаки на Київщину
Наслідки ворожої атаки на Київщину
фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині. 

Як відомо, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години. Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.

Читайте також: Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер Броварів про ситуацію у місті після атаки дронів
Теги: поліція ворог Київщина ракета уламки ракет безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу ворог застосував майже пів сотні дронів Shahed
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
23 травня, 06:29
Росія запустила ударні дрони з різних напрямків
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
3 травня, 06:21
Росія заявила, що Україна нібито атакувала Кремль у ніч на 3 травня
Атака дронів на Кремль: реакція Китаю
4 травня, 13:02
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
1 травня, 20:45
Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині
Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину
6 травня, 21:36
Правоохоронці зʼясували, що хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі
У Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик: що відомо
21 травня, 18:50
У столиці фіксується активність ворожих безпілотників
У Києві вдруге за ніч оголошувалася повітряна тривога, працювали сили ППО
16 травня, 04:25
Росія здійснила масований ракетний обстріл, проте всі повітряні цілі були знищені
Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»
16 травня, 08:54
Секретар РНБО Олексій Данілов обурений діями деяких українців
Данілов попередив, що чекає на тих, хто оприлюднює роботу ППО
17 травня, 06:55

Новини

Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки (фото)
Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки (фото)
Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер Броварів про ситуацію у місті після атаки дронів
Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер Броварів про ситуацію у місті після атаки дронів
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві
Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
34K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
17K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
14K
У Києві лунають вибухи (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту