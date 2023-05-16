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Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»
Росія здійснила масований ракетний обстріл, проте всі повітряні цілі були знищені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог намагався атакувати Україну й дронами

Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів» фото 1

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10» та Superсаm. Усі – знищено.

До слова, окупанти використовують БПЛА Supercam вкрай рідко. Відомо, що найкомпактнішою моделлю є Supercam S100: вона має розмах крил в один метр. Безпілотник здатний перебувати в небі протягом однієї години. Радіус його дії становить 50 км. При цьому зображення з камери Supercam S100 може передавати лише на 20 км.

Найбільшою моделлю БПЛА є Supercam SX300H з триметровими крилами. Заявлена автономність роботи цього апарата дорівнює 3,2 год. Дальність польоту безпілотника може досягати 260 км. При цьому зв’язок з оператором він здатний підтримувати лише на дистанції в 100 км.

Безпілотники Supercam не належать до класу військових. Вони призначені для ведення аерофотозйомки, повітряного моніторингу та авіаційного патрулювання. Через дефіцит БПЛА окупанти використовують дрони Supercam для ведення розвідки.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Теги: окупанти обстріл ракета ворог системи ППО

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