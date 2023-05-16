У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях

О 4:23 у Києві та області вдруге за ніч, після короткої перерви, залунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожих безпілотників, імовірно, типу «Шахед».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Київщині, південніше Борисполя, сили ППО працюють по БпЛА.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, попередня повітряна тривога у столиці та на Київщині тривала з 2:25 приблизно до 4:00. Падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.