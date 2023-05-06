Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину

Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині

Тричі агресор обстріляв Нікополь, загалом там поранені п’ятеро чоловіків

Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Тричі агресор обстріляв Нікополь. Загалом там поранені п’ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один – лікується амбулаторно.

У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи.

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Під удар потрапила і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона у лікарні. Стан – задовільний.

Понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

Поцілив ворог також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побитi 2 приватнi будинки, господарська споруда, авто.

Наслідки атак уточнюються, зазначив Сергій Лисак.

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Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.

Після 10 години в районі м. Кривий Ріг було знищено ворожий дрон.