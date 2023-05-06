Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину
Тричі агресор обстріляв Нікополь, загалом там поранені п’ятеро чоловіків
Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Тричі агресор обстріляв Нікополь. Загалом там поранені п’ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один – лікується амбулаторно.
У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи.
Під удар потрапила і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона у лікарні. Стан – задовільний.
Понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.
Поцілив ворог також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побитi 2 приватнi будинки, господарська споруда, авто.
Наслідки атак уточнюються, зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.
Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.
Після 10 години в районі м. Кривий Ріг було знищено ворожий дрон.
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