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Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину
Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині
фото: Сергій Лисак/Telegram

Тричі агресор обстріляв Нікополь, загалом там поранені п’ятеро чоловіків

Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Тричі агресор обстріляв Нікополь. Загалом там поранені п’ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один – лікується амбулаторно.

Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину фото 1

У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи.

Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину фото 2

Під удар потрапила і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона у лікарні. Стан – задовільний.

Накривали з «Градів» та важкої артилерії: окупанти вісім разів за день обстріляли Нікопольщину фото 3

Понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач.

Поцілив ворог також по Марганецькій та Мирівській громадах.  Від обстрілу останньої постраждав  43-річний чоловік. Побитi 2 приватнi будинки, господарська споруда, авто.

Наслідки атак уточнюються, зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.

Після 10 години в районі м. Кривий Ріг було знищено ворожий дрон.

Теги: росіяни ворог чоловік жінка громада окупанти

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