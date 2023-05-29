Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер Броварів про ситуацію у місті після атаки дронів

Наразі проводиться обстеження місць, де впали уламки збитих дронів

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у м. Бровари, що на Китївщині, пошкоджено декілька будинків. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

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«Під час нічної масованої атаки, на території Броварської громади влучань та руйнувань не зафіксовано. У м. Бровари декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна», – йдеться у повідомленні.

Сапожко також уточнив, що поранених та жертв немає. Наразі проводиться обстеження, остаточні висновки згодом.

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Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Також повідомлялося про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині.

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години. Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.